LA POLEMICA

CITTA' DI CASTELLO Le aperture dei centri commerciali durante l'emergenza sanitaria diventano argomento di un'interrogazione al sindaco. Vincenzo Bucci ed Emanuela Arcaleni, di Castello Cambia, chiedono di sapere se Bacchetta «escluda di aver danneggiato la comunità, sia in termini di rispetto delle regole sanitarie, sia di quelle della libera concorrenza» con particolare riferimento alla vicenda de Il Castello. Per gli esercenti della struttura di via Piero della Francesca, che hanno minacciato azioni legali, «a causa della condotta omissiva del Comune alla grave e complessa emergenza legata al Covid 19 si sono sommati i rilevantissimi danni economici determinati da chi ha consentito che centri commerciali e strutture unitarie concorrenti nelle giornate festive e pre festive di novembre (dal 16) e dicembre rimanessero illegittimamente aperte». Adesso Bucci ed Arcaleni intendono «conoscere nel dettaglio le modalità con le quali sindaco, assessorato competente e comandante della Polizia Municipale hanno gestito la situazione». In tale contesto avanzano l'istanza di «convocare una commissione invitando gli operatori de Il Castello», chiedono che il primo cittadino riferisca in consiglio comunale, fornendo «tutta la documentazione che ha caratterizzato la gestione del Dpcm, con le comunicazioni del Prefetto e gli interventi di controllo effettuati nelle strutture a cui è stata consentita l'apertura dei negozi».

