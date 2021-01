CITTÀ DI CASTELLO

Il blitz è scattato ieri all'alba. Carabinieri del Norm tifernate, delle stazioni di Umbertide, San Giustino, Trestina, Citerna, Città di Castello hanno eseguito la misura cautelare emessa dal tribunale di Perugia. Destinatarie tre persone, responsabili di spaccio continuato di sostanze. Le indagini hanno permesso di risalire a circa 400 cessioni di piccole dosi di stupefacenti, prevalentemente cocaina, a uomini e donne del territorio nel primo semestre dell'anno scorso.

Tutto è partito da una modica quantità di coca sequestrata dal Radiomobile ad un 37enne domiciliato nel Biturgense, a Città di Castello per rifornirsi. E' emersa così una fitta rete di vendita gestita da marito e moglie, entrambi 37enni, con precedenti specifici. Molto attivi nel comprensorio, erano collegati ad un pregiudicato 29enne, anch'egli tifernate. Di solito le ordinazioni erano ricevute dal marito che incaricava la moglie delle consegne vicino al cimitero di Santa Lucia o nel parcheggio di un supermercato nella zona sud del capoluogo. Lo smercio è proseguito anche nel periodo in cui l'uomo era recluso, quando la consorte ha continuato l'attività con notevole efficienza. Il 29enne aveva costruito una rete di affezionati clienti ai quali cedeva lo stupefacente non lontano dalla propria abitazione, in centro. Gli uomini sono in carcere, la donna è ai domiciliari.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA