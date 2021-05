14 Maggio 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO In pochi mesi la parrocchia di San Pio X ha perduto i sacerdoti. Prima il vicario, don David Tacchini, 40 anni, che avrebbe continuato altrove il suo impegno di assistenza ai bisognosi. Poi il titolare, don Samuele Biondni, 50enne, riferimento del quartiere. Decisione che non avrebbe sorpreso quanti erano al corrente delle crescenti difficoltà di don Samuele nell'esercizio del suo ministero. Ma per entrambi si sussurra di una «questione di cuore». Bocche cucite all'indomani del messaggio nel quale il vescovo, monsignor Domenico Cancian, ha reso noto che «hanno chiesto ed ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione». Nella circostanza il presule non ha mancato di sottolineare che «il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza ed allo stesso tempo con rispetto la libera decisione di David e Samuele».

Un «momento difficile e di sofferenza che incide nella storia delle persone interessate e delle chiese locali umbre» nel giudizio di monsignor Renato Boccardo, presidente della Ceu. «Il celibato è un orientamento altro che si dà alla propria vita e quindi anche alla propria affettività e sessualità e lo si può vivere in pienezza e con il cuore colmo di gioia solo rispondendo pienamente alla chiamata del Signore». Da domani, la guida della parrocchia di San Pio X è affidata a padre Giuseppe Renda, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli Zoccolanti

W. Rond.