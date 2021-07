Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Stop ai tatticismi. «Chiediamo a Luciana Bassini di offrire pubblicamente la propria disponibilità a candidarsi a sindaco alla guida di una coalizione ampia, innovativa, riformista, solida e di cambiamento, senza pregiudizi ideologici». Andrea Fora, presidente di Civici X Umbria, e Filippo Schiattelli, coordinatore di Unione Civica Tiferno, lanciano la volata. «Confidiamo che su questa figura possa aggregarsi la coalizione più ampia e coerente possibile all'insegna dell'innovazione, del cambiamento e del recupero della parte migliore della capacità amministrativa di questi ultimi dieci anni». In teoria, l'assessore alle Politiche sociali uscente potrebbe ottenere l'appoggio di una fetta del Pd, di Tiferno Insieme, Castello Cambia, La Sinistra che fa capo a Monica Bartolini, ricordata per le rumorose dimissioni dalla Giunta Bacchetta. Sul candidato Pd della prima ora, il vice sindaco Luca Secondi, resisterebbe l'ok di Azione, Italia Viva, Sinistra per Città di Castello. Ma la scelta di bandiera dei Dem potrebbe essere sacrificata, accettando Bassini, sull'altare della compattezza del centrosinistra.

Silenziosi Europa Verde e M5s che pure hanno preso le distanze da «personaggi cui non interessa affatto lavorare ad un progetto coeso capace di una nuova visione, preferendo spaccare un fronte comune piuttosto che contrastare le destre».

Quasi in fotocopia la situazione nel centrodestra dove la dichiarazione di Salvini a Trestina («Candideremo un professionista rappresentativo della società civile») avrebbe creato ben più di un mal di pancia con i possibili alleati che la riterrebbero intempestiva e non concertata. Senza una bella quantità di colla per rimettere insieme i cocci sarebbero pronti Andrea Lignani Marchesani (Fdi) e Roberto Marinelli (Lega). A meno di un ripescaggio di Carlo Reali che salverebbe capra e cavoli. Ma nessuno azzarda ipotesi.

Walter Rondoni

