8 Marzo 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Compie cento anni e diventa in certo qual modo simbolo della giornata internazionale della donna. Pia Cavalcanti, la nonnina del Rione Prato, ieri ha tagliato l'invidiabile traguardo. Ricorrenza speciale per la famiglia, per lo storico quartiere cittadino, per la comunità tifernate. Pia nasce a Umbertide il 7 marzo 1921, ma dopo le nozze con Nello Pierangeli, nel 1947 si trasferisce a Città di Castello. Mette le radici al Rione Prato e diventa madre di tre figlii: Walter, Stelio, Gaspare. Casalinga, la conoscono e l'apprezzano tutti per l'impegno nelle giornate dell'artigianato storico. Insieme alle altre donne della zona contribuisce all'allestimento ed alla conduzione della Taverna del Gatto fino a che le forze lo hanno permesso. Cuoca sopraffina, bravissima con l'uncinetto ed il tombolo, ma anche nonna ammirevole, ha cresciuto i nipoti Lorenzo, Nello, Enzo, Enrico. Un secolo di vita, un momento importante e significativo che il sindaco Luciano Bacchetta ha celebrato in sicurezza (giusto il tempo per la foto e la consegna di una targa ricordo) insieme ai parenti stretti di Pia. Al sindaco si è unito il presidente della Società Rione Prato. Domenico Duchi, in rappresentanza del consiglio direttivo ed a nome degli abitanti del quartiere, si è stretto, seppure a distanza, intorno a nonna Pia ed alla sua famiglia «nella speranza di poter quanto prima festeggiare insieme questo evento di vita nei vicoli e nelle piazze che l'hanno vista a lungo protagonista, motore instancabile di tante iniziative legate alle tradizioni, all'artigianato, alla buona cucina».

Walter Rondoni