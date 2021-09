Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Ha un nome ed un cognome, ed è finito in carcere, l'aggressore di un cittadino dell'Ecuador, tuttora in ospedale in gravi condizioni. E' un italiano di 25 anni, rintracciato nella sua abitazione. Al momento del fermo portava ancora i segni della violenta colluttazione di cui era stato protagonista pochi minuti prima. All'inizio i due si sono affrontati a calci e pugni vicino ad un bar del centro storico, tanto da indurre i presenti a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. A quel punto la resa dei conti è proseguita al parcheggio Ferri. Qui l'italiano ha estratto un grosso coltello e colpito l'avversario, un 29enne, con almeno tre fendenti, al petto ed all'addome. L'immediato intervento di due pattuglie della Compagnia carabinieri di Città di Castello ha impedito che le conseguenze della lite fossero più pesanti e drammatiche. Un'ambulanza del 118 ha provveduto a trasportare il sudamericano in ospedale dov'è stato operato per importanti lesioni e ricoverato in prognosi riservata. I militari del Norm, insieme a quelli delle Stazioni di Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina, hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed i motivi dell'accaduto, mettendosi anche sulle tracce dell'aggressore, trovato a casa. Condotto in caserma, il 25enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato a Capanne.

W. Rond.