Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

ARIA DI FESTA

CITTÀ DI CASTELLO Hanno preso ufficialmente il via gli eventi di Natale in città. Un mese di iniziative che animeranno il centro storico tifernate grazie alla collaborazione tra Comune, Consorzio pro Centro, mondo dell'associazionismo.

«I canali social istituzionali informeranno costantemente sul programma perché l'obiettivo è di essere vicini alla cittadinanza e di rivivere insieme il clima natalizio al quale siamo da sempre abituati», spiegano il sindaco Luca Secondi, gli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi che hanno partecipato all'accensione dell'abete in piazza Matteotti e delle decorazioni sulle coreografie musicali della banda e delle majorette dell'Associazione Filarmonica di Lama. «Le luminarie sono tornate più belle che mai, creando luoghi accoglienti nei quali vogliamo che i tifernati tornino ad incontrarsi con grande senso di responsabilità e rispetto delle regole», dichiarano. Quasi in contemporanea, a Umbertide inaugurato il Villaggio di Babbo Natale all'interno della Rocca (fino a stasera i bambini potranno consegnare la loro letterina nelle mani del simpatico vecchio e dei suoi elfi), accesi gli alberi di piazza Matteotti e della scuola Garibaldi. Taglio del nastro anche per Presepe d'autore, sorta di galleria all'aperto sempre in via Garibaldi.

W. Rond.