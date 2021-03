16 Marzo 2021

CITTA' DI CASTELLO Un arresto ed una denuncia nei report delle forze dell'ordine. Personale del Commissariato di via Morandi ha arrestato un italiano 30enne, disoccupato, sottoposto a libertà vigilata. Responsabile di spaccio e di reati contro il patrimonio, segnalato a più riprese per aver violato la disposizione dell'autorità giudiziaria, si era reso irreperibile. Dopo attive e serrate ricerche gli agenti coordinati dal vice questore Michele Santoro lo hanno rintracciato a Torgiano. L'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Perugia Capanne per trasformazione della misura di libertà vigilata in quella detentiva ed in esecuzione di un ordine di carcerazione di 18 mesi. I carabinieri del Norm della Compagnia tifernate hanno deferito in stato di libertà un 49enne del posto per tasso alcolemico tre volte superiore al massimo. Dopo troppi bicchieri, si era messo alla guida. All'altezza di un incrocio a Cornetto ha invaso la corsia opposta entrando in collisione con una macchina che procedeva in senso opposto, il cui conducente è rimasto leggermente ferito. Per il 49enne immediato il ritiro della patente.

W. Rond.

