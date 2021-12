Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

IL MESSAGGIO

CITTA' DI CASTELLO Dai bambini della scuola primaria di Riosecco gli auguri alla città. Prima in giro insieme alla maestre cantando le canzoni del Natale, quindi in Comune accolti nella sala consiliare. I piccoli hanno consegnato al sindaco Luca Secondi alcuni biglietti d'auguri coloratissimi, contenenti messaggi significativi sulle festività e sul momento particolare che la comunità sta vivendo. Al termine della visita il sindaco ha ricambiato con cataloghi della mostra Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo, in corso alla Pinacoteca fino al 9 gennaio. Su quell'evento, che all'ingresso sta facendo numeri molto importanti, Fabiana Giulietti ed Emanuela Pantalla hanno scritto un libro Raffaello a Città di Castello - Artea incontra Raffaello, pensando agli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado. L'approccio è leggero, giocoso, la veste divertente. Obiettivo, consentire ai più piccini di cogliere agevolmente precisi riferimenti storico artistici presenti nel territorio. Altro è il catalogo della mostra con saggi degli studiosi del comitato scientifico, dei migliori specialisti del Maestro urbinate e del Perugino. Una su tutte la ricostruzione della prima opera documentata di Raffaello, l'incoronazione di San Nicola da Tolentino, visibile in digitale.

W. Rond.

