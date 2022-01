Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

IL QUADRO

CITTA' DI CASTELLO Sono già 440 le domande per accedere ai buoni spesa ed ai rimborsi delle utenze domestiche. E, prevedibilmente, il numero potrebbe aumentare alla scadenza di domenica prossima. Coloro che, quel giorno, avranno presentato domanda in via telematica beneficeranno di contributi per un totale di 140mila euro.

Potranno concorrere tutti i nuclei familiari con Isee non superiore a 16mila euro ed una disponibilità bancaria o postale (compresi investimenti in titoli di Stato, azioni, obbligazioni e simili) inferiore a 10mila euro. Verrà data precedenza a chi nello scorso anno non ha usufruito di altre forme di sussidio pubblico, come Naspi, reddito o pensione di cittadinanza, cassa integrazione, bonus Partite Iva. Il sussidio potrà variare da 130 a 400 euro a famiglia, in base al numero dei componenti e sarà maggiorato fino a 50 euro in relazione alla presenza di minori da zero a tre anni oppure di componenti con disabilità grave. «I sostegni economici verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse», puntualizza l'assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti.

Il beneficiario, nel rispetto della privacy, riceverà sul telefono cellulare la comunicazione dell'importo assegnatogli. Nel caso di buoni spesa la somma erogata, da spendere entro il 28 febbraio, potrà essere utilizzata esibendo la tessera sanitaria negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Per i rimborsi delle utenze domestiche bisognerà presentare la documentazione che attesti i pagamenti effettuati dal gennaio 2021 alla scadenza dell'avviso. Le due tipologie di sostegno non sono cumulabili, vale a dire che ciascun cittadino dovrà specificare nella domanda se intende avere il buono spesa oppure il rimborso di gas, luce, acqua. «Le richieste pervenute offrono uno specchio purtroppo eloquente del disagio crescente che vivono anche nella nostra comunità tante persone alle prese con maggiori costi per le necessità quotidiane e difficoltà economiche improvvise, dovute in molti casi alla perdita del posto di lavoro», osserva Calagreti, sottolineando come «l'amministrazione comunale punti a dare una risposta adeguata e tempestiva alle situazioni più critiche».

Walter Rondoni

