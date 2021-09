Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:00

CITTA' DI CASTELLO La mission impossible si è confermata tale. E ieri a mezzogiorno, scaduta la proroga concessa il giorno precedente, la Commissione Circondariale ha escluso dalla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre Civici per Città di Castello, lista di riferimento del consigliere regionale Andrea Fora. Una delle cinque che appoggiano Luciana Bassini. La decisione clamorosa sarebbe motivata dall'incompleta documentazione riguardante Victorita Pricop, rumena, arrivata a Città di Castello per lavorare nella ristorazione. L'attestazione, specifica una nota, definendo «momentanea» la bocciatura «è stata richiesta, ma per motivi burocratici da parte del Paese di origine della candidata e per una situazione politica interna al momento molto confusa si è registrato un ritardo che ne ha impedito l'arrivo in Italia in tempo utile. Un disguido che adesso innesca «tutte le procedure possibili per far riammettere alla competizione la lista».

Ricorso al Tar ed eventualmente al Consiglio di Stato da cui è attesa una risposta in tempi più che rapidi vista l'imminenza della tornata amministrativa. «Un piccolo intoppo che non ferma la corsa», tranquillizza Bassini. «Quanto accaduto non è per colpa nostra», sottolinea, parlando di «un ritardo ingiustificato che ci sta creando disguidi». In attesa di sviluppi, «speriamo che la burocrazia possa essere ancor più veloce ed inviarci prima possibile questo documento, ma andiamo avanti per la nostra strada: le 16 persone che erano in lista continueranno a lavorare per la coalizione e a darci tutto il loro appoggio».

Al momento, dunque, sono 14 le sigle inserite sulla scheda, in base all'ordine sorteggiato nelle ultime ore. Unione Civica Tiìferno, Movimento 5 stelle, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista sostengono Luciana Bassini; Pd, Psi, La Sinistra, Luca Secondi Sindaco portano l'altro competiror di centrosinistra, Luca Secondi. Nel centrodestra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Castello Civica stanno con Andrea Lignani Marchesani; Lega, Roberto Marinelli Sindaco, Autonomi e partite Iva puntano su Roberto Marinelli. Tre vecchie conoscenze del panorama politico locale e regionale ed una matricola in lizza per il dopo Bacchetta. Percorsi a specchio che rendono più che probabile il ballottaggio.

Walter Rondoni

