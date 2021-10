Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Confermata in Corte d'Appello, a Perugia, la condanna di un fornaio tifernate, alla sbarra per violenza sessuale nei confronti di due ragazze assunte nel proprio laboratorio. In primo grado, a settembre dello scorso anno, il Gup Valerio D'Andria gli aveva inflitto tre anni e sei mesi di reclusione ed una provvisionale di 5mila euro.

L'artigiano, 52 anni, in base al dispositivo di imputazione aveva «costretto con violenza, minaccia ed abuso di autorità due dipendenti a subire reiteratamente, in più occasioni, atti sessuali». Per paura di perdere il posto le donne avevano sopportato a lungo le squallide ed inqualificabili avances del loro aguzzino: palpeggiamenti dopo averle spinte contro il muro, baci estorti con la forza, pantaloni ed indumenti intimi abbassati al passaggio delle poverette, richieste di toccamenti. In alcune occasioni si sarebbe masturbato in loro presenza. Un inferno di insopportabili umiliazioni. Ed infatti le due operaie, assistite dall'avvocato Luca Gentili, avevano sporto denuncia alle forze dell'ordine e si erano costituite parti civili nel dibattimento. In primo grado il giudice per l'udienza preliminare Valerio D'Andria aveva fissato la pena in 42 mesi avendo considerato lo sconto previsto per il rito abbreviato chiesto dal difensore dell'imputato. Ma nella sentenza aveva specificato che «gli elementi acquisiti riscontrano oltre ogni ragionevole dubbio l'accusa mossa». Vale a dire violenza sessuale, commessa dall'ottobre 2017 alla primavera dell'anno successivo. Attualmente il panettiere è libero.

Walter Rondoni

