Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Festival delle Nazioni, un successo al di sopra di ogni difficoltà con l'innovazione della durata, ben oltre le due settimane tradizionali. «A parte l'adattamento alle norme di igiene sanitaria, organizzare un evento con artisti provenienti dall'estero in tempo di pandemia globale non è stato semplice», puntualizza il presidente Leonardo Salcerini. «Per cause di forza maggiore, abbiamo dovuto cambiare alcuni concerti della programmazione con manifesti e materiali già in stampa o già stampati». C'è voluta la grande professionalità dello staff e la soddisfazione è forte nel bilancio di Salcerini: «Quasi tutti i concerti sono stati sold out, ovviamente le capienze delle diverse sale sono state limitate dalle norme anti Covid 19, ma cogliamo come ottimo segnale la grande affluenza registrata ad ogni appuntamento». Rilancia il direttore artistico Aldo Sisillo: «Mi ha fatto particolarmente piacere l'apprezzamento del pubblico non solo nei confronti degli artisti più popolari, ma anche per quelle proposte apparentemente più difficili che hanno prima incuriosito e poi conquistato gli spettatori». Per il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore alla cultura Vincenzo Tofanelli il festival, dedicato alla Norvegia, «va in archivio con il segno più sotto diversi profili, primo fra tutti il ritorno del pubblico agli spettacoli in sicurezza, un cartellone di grande qualità, il coinvolgimento della città, dei palazzi storici e dei comuni limitrofi, la promozione del territorio in ambito internazionale».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA