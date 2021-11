Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LE SCELTE

CITTA' DI CASTELLO Nascita non semplice e musi lunghi per la nuova Giunta comunale. Se per i nomi circolati da giorni la presentazione di ieri mattina non ha fatto né caldo né freddo, la terza scelta Dem del sindaco Luca Secondi, maturata in extremis, ha provocato più di un mal di pancia tra gli esclusi. Da che mondo è mondo chi entra in conclave da papa esce cardinale. Ma andiamo in ordine. Nei prossimi cinque anni Città di Castello sarà governata da un esecutivo di quattro uomini e tre donne. «Un mix di esperienza e competenza con il forte segnale di un vice sindaco esterno», sottolinea Secondi. Si tratta di Giuseppe Stefano Bernicchi, ex presidente Sogepu, deleghe all'urbanistica, sviluppo economico, partecipazione. Gli assessori in quota Pd, individuati in base alla «rappresentatività territoriale», sono Mauro Mariangeli, il segretario del partito, che seguirà bilancio ed ambiente, Letizia Guerri, appena 31enne, cui sono affidate scuola, politiche giovanili, commercio, turismo, e Rodolfo Braccalenti: servizi demografici, polizia municipale, mobilità, viabilità, innovazione digitale, semplificazione amministrativa. Sono del Psi Riccardo Carletti, assessore alla terza consiliatura, che si occuperà di lavori pubblici e sport, e Benedetta Calagreti: politiche sociali e protezione civile. Michela Botteghi, della lista Luca Secondi Sindaco, confermata da assessore uscente, alla cultura, patrimonio, personale. Non ha avuto un posto La Sinistra per Città di Castello che ha bollato come «del tutto sbagliata l'esclusione di un nostro membro dalla Giunta anche perché la nostra lista alle elezioni si è presentata ed è stata determinante». Secondi ha garantito «il pieno coinvolgimento nelle scelte amministrative di una parte politica importante per concretizzare l'idea di città con cui ci siamo presentati agli elettori». Ma non è l'unico nodo da sciogliere. I piddini Maria Grazia Giorgi e Massimo Minciotti non hanno preso bene la loro esclusione a beneficio di Braccalenti e, probabilmente, aspettano un riconoscimento per aver ottenuto, rispettivamente, 274 e 191 preferenze. La prova del nove sulla compattezza e sulla fedeltà della maggioranza già lunedì all'elezione del presidente del consiglio comunale dove l'ex sindaco Luciano Bacchetta non sembra avere rivali. Sarà così? Intanto, le amministrative hanno rappresentato una sorta di spartiacque generazionale all'interno del Pd tifernate. L'operazione con un occhio alle Regionali, dietro cui qualcuno vede Michele Bettarelli, consigliere di palazzo Cesaroni, e l'ex capogruppo in Comune Mirko Pescari, ha lanciato Letizia Guerri, vicina al sottosegretario Anna Ascani, e Rodolfo Braccalenti, che ha il suo mentore nell'onorevole Walter Verini. Nel cono d'ombra Fernanda Cecchini tanto per fare un nome.

Walter Rondoni

