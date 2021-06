Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

IL PROGETTO

CITTA' DI CASTELLO In dirittura d'arrivo il nuovo edificio scolastico del Franchetti nell'area adiacente al polo tecnico Franchetti-Salviani con il quale condivide la dirigenza. Il 30 luglio la Provincia consegnerà il progetto definitivo che verrà sottoposto al vaglio del Commissario per la ricostruzione. Sarà lui a firmare il decreto di assegnazione dei fondi, 4,4, milioni di euro. Entro l'anno è prevista la gara d'appalto. «Nascerà una sorta di cittadella della scuola con il Cavallotti-Baldelli-Patrizi dando ai giovani, ai docenti, alle famiglie modo di interagire in maniera armoniosa e costruttiva», annuncia Luciano Bacchetta, nella doppia veste di sindaco di Città di Castello e presidente della Provincia. «La vecchia sede, ubicata in un antico convento, era danneggiata dal terremoto del 2016», ricorda Federico Masciolini, consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica. Di qui «la richiesta di realizzare ex novo una scuola che avesse tutti i requisiti in materia antisismica, di risparmio energetico, sostenibilità ambientale». L'ex convento, «tornerà nella disponibilità del Comune, mentre l'ala più moderna, occupata dal Franchetti, sarà utilizzata per altre scuole di competenza della Provincia», conclude Masciolini. «È un progetto complessivo con cui verrà razionalizzata la rete scolastica, attesa da tempo», aggiunge Bacchetta, «fondamentale, come sempre, la sinergia con i dirigenti scolastici».

W. Rond.