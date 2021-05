6 Maggio 2021

LA PROPOSTA

CITTÀ DI CASTELLO «Ricercare tutte le opportunità ed intervenire per offrire alle edicole e tabaccherie che ne facciano richiesta la possibilità di diventare un ufficio decentrato dell'amministrazione comunale, favorendo non solo l'attività delle stesse, ma anche la delocalizzazione fisica nel territorio di attività concentrate in soli due punti del comune». Lo chiedono in una mozione i gruppi Psi e Pd, attraverso i consiglieri Massimo Minciotti, Luciano Tavernelli,Ursula Masciarri e Vittorio Morani. Sottopongono all'esecutivo anche la necessità di «permettere che edicole e tabaccherie, in quanto sportelli decentrati del Comune di Città di Castello, abbiano la possibilità sia di stampare i certificati di stato civile che di fissare gli appuntamenti relativi a pratiche amministrative quali ad esempio il rilascio e il rinnovo della carta d'identità, garantendo agli utenti fasce orarie giornaliere complete, sabato compreso». L'iniziativa segue la precedente sollecitazione in tal senso per l'esigenza di recepire «la proposta avanzata dalla Fit, la Federazione Italiana Tabaccai, di sottoscrivere una convenzione finalizzata ad accedere ai servizi on line dell'anagrafe comunale per rilasciare, nelle tabaccherie della città, sette giorni su sette, i certificati anagrafici come lo stato di famiglia, residenza, stato libero e cittadinanza al costo di 2 euro», con il vantaggio che «qualora fosse necessaria l'apposizione del bollo non ci sarà più bisogno di recarsi in due posti differenti per ottenere un unico documento».

W. Rond.