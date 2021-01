L'INIZIATIVA

CITTÀ DI CASTELLO È in distribuzione da ieri allo Sportello del Cittadino, in corso Cavour, la Carta d'Argento. È rivolta agli over 60, consente di aderire a sconti ed agevolazioni, variabili tra il 5 ed il 20 per cento, negli esercizi convenzionati. Per ottenerla basta aver superato quel limite d'età, risiedere a Città di Castello, presentare un documento d'identità. Insieme alla carta verrà consegnato anche un depliant informativo sui negozi aderenti: il 90 per cento all'interno della città, il 10 per cento nella prima periferia. Negli ultimi dodici mesi 588 i tifernati (210 uomini, 378 donne) hanno usufruito di facilitazioni su servizi commerciali, sportivi, sociali. Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale c'è l'intenzione di creare una rete di collaborazione che offra agli interessati un incentivo per partecipare in modo attivo e dinamico alla vita socio-culturale ed economica. La Carta d'Argento vuole essere così una soluzione innovativa, in linea con un plafond di agevolazioni più che nella sovvenzione di iniziative specifiche. Le iscrizioni sono sempre aperte, per informazioni attivati i numeri 075.8529232, 075.8529312, 800.8691. Nel corso del tempo hanno aderito al progetto nuovi esercenti (sei solo nel 2020) e ciò ha stimolato un segmento di popolazione a volte disorientato ed un po' debole, ma numericamente consistente, aiutandola ad affrontare la diminuzione del potere d'acquisto. «Il segmento di cittadini in questa fascia anagrafica è destinato ad espanderci e noi dobbiamo ricalibrare il sistema di welfare», spiega l'assessore Luciana Bassini.

W. Rond.

