4 Marzo 2021

CITTÀ DI CASTELLO Benedizione fai da te. Con l'opuscolo realizzato dalla Diocesi di Città di Castello sarà il capofamiglia a benedire ai propri cari nel giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù Cristo, il 4 aprile, nonostante l'impossibilità per i sacerdoti di recarsi nelle case nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19.

«Il giorno di Pasqua, al momento del pranzo, il capofamiglia potrà recitare una preghiera, potrà benedire a nome della Chiesa la mensa e tutti i presenti con una espressione di fede che avrà lo stesso valore di quella del sacerdote», spiega il vescovo, monsignor Domenico Cancian. «L'opuscolo, dove sono raccolte «alcune preghiere che invito con tutto il cuore a fare a casa con la famiglia, soprattutto di venerdì e di domenica, ci permette di ovviare all'impossibilità di benedire le case e le famiglie con grande piacere per portare a tutti la presenza della Chiesa», sottolinea il presule. «La possibilità di pregare mediante il libretto durante la Quaresima non sostituisce la partecipazione alla santa messa in presenza per coloro che ne hanno la possibilità nell'osservanza scrupolosa dei protocolli stilati tra Governo e Cei, regole nel rispetto delle quali vogliamo dare il buon esempio», prosegue.

«A differenza dell'anno scorso, abbiamo la possibilità di accogliere i fedeli nelle chiese, a seconda della capienza, quindi le celebrazioni in presenza ci saranno, invito a partecipare nel rispetto delle precauzioni e nei numeri possibili», rimarca monsignor Cancian. Per la domenica delle Palme, invece, raccomanda di dotarsi dei ramoscelli di ulivo da benedire in chiesa, mentre per la benedizione delle uova indica la necessità di concordare con i parroci le modalità di svolgimento.

Walter Rondoni