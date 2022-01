Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

CITTÀ DI CASTELLO Pochi giorni e la sala del centro sociale della Madonna del Latte verrà messa a disposizione dal Comune per il nuovo punto vaccinale. «Ci aspettiamo venga attivato in tempi brevi dalla Regione e dalla Usl 1 con la dotazione del personale sanitario», auspica il sindaco Luca Secondi. «Questo importante obiettivo è stato raggiunto in sinergia con le organizzazioni territoriali rappresentative dei lavoratori e del mondo dell'impresa, che hanno condiviso il percorso nell'interesse della collettività, e grazie alla collaborazione offerta da Daniela Felicioni, direttore del Distretto Altotevere della Usl». L'allestimento del nuovo hub è il primo impegno del protocollo d'intesa sulla sanità. L'hanno firmato, oltre al sindaco, l'assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti e i sindacati: Fabrizio Fratini, Cgil, Antonello Paccavia, Cisl, Sandro Belletti, Uil, Patrizia Venturini, Spi-Cgil, Alessandro Mencaccini, Fnp-Cisl, Bruno Allegria, Uilp-Uil. Non ultima Confindustria che ha sottoscritto l'accordo con il presidente delle sezione Alta Valle del Tevere, Raoul Ranieri, e con il responsabile regionale delle relazioni industriali, Domenico Taschini. «All'iniziativa, proposta dalle organizzazioni sindacali per avviare un innovativo sistema di welfare contrattuale territoriale, aggiuntivo di quello pubblico, ha aderito convintamente l'associazione degli industriali nel segno di un'importante convergenza del mondo economico locale a supporto delle esigenze della comunità», spiega Secondi. «Confindustria Alto Tevere contribuirà agli interventi necessari all'ammodernamento delle strutture pubbliche a disposizione del Centro salute della Usl Umbria 1 che saranno di fondamentale supporto per il nascente punto vaccinale», specifica. «Nell'ambito dell'intesa con i sindacati rilanceremo l'impegno per ottenere il potenziamento del sistema sanitario, a cominciare dalla dotazione di personale per i servizi, sul quale da tempo siamo uniti in prima linea insieme ai sindaci della vallata».

Walter Rondoni