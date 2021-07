Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

I NOSTRI SOLDI

CITTÀ DI CASTELLO È l'ora della tassa rifiuti. A Città di Castello, regolamento approvato da Pd, Psi, La Sinistra. Contrari Castello Cambia Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto. Astenuta Unione Civica Tiferno. L'aumento del 4,4% rispetto all'anno scorso verrà calmierato dal Comune con risorse pari a 1,5 milioni. Agevolazioni per disagio ambientale a chi risiede vicino alla discarica, riduzione in percentuali variabili in base alle chiusure delle attività commerciali causa emergenza sanitaria. Tagli del 15% a chi fa compost, del 25% alle aziende che hanno lavorato meno di 240 giorni. Alle famiglie a basso reddito 130mila euro di rimborsi. «I cittadini si renderanno conto quanto di buono abbiamo fatto, all'invio dei bollettini, a partire da settembre, potranno fare confronti e verifiche», specifica l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Non applicata la tariffa puntuale, aumenti solo rimandati», contestano le opposizioni. A Umbertide voto favorevole di Lega e LiberaIlFuturo. Astenuti Umbertide Cambia e M5s. Invariate le utenze domestiche. Riduzioni per 130mila euro complessivi alle attività penalizzate dal Covid 19. Nel dettaglio, del 65% a cinema, teatri, impianti sportivi, del 45% a ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, alberghi, agriturismi, del 25% a negozi di abbigliamento, librerie, barbieri, parrucchieri, autosaloni, calzature. Sconti ai non domestici che s'impegnano nel contrasto allo spreco alimentare e a quelli che avvieranno il riciclo.

W. Rond.