CITTÀ DI CASTELLO Contro la marginalizzazione dell'Alta Valle del Tevere nella redistribuzione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di Vittorio Morani, Psi, Gaetano Zucchini, Democratici per Città di Castello, Giovanni Procelli, La Sinistra, Mirco Pescari, Pd, la mozione per spingere «un fronte unico tra le forze economiche e sociali, le istituzioni, le forze politiche del territorio, i parlamentari altotiberini affinché si possano mettere al servizio dei fondamentali interessi del territorio». Obiettivo «aprire un confronto urgente con la Giunta regionale », «ridefinire i contenuti del documento Pnrr Umbria, andando ad inserire quanto meno risorse per l'impianto di Belladanza, la Casa della Salute, la ridefinizione delle schede relative alla creazione di un Distretto della grafica innovativa e di quelle relative a progetti innovativi in ambito grafico». Il documento evidenzia poi che «il Pnrr Umbria assegna a Città di Castello ed all'Altotevere un ruolo di compartecipazione in alcune misure trasversali, quali il Distretto del contemporaneo e la Valorizzazione dei Borghi senza però attribuire a questo territorio un compito di specializzazione economica preciso». Contesta «la creazione di un Distretto della grafica creativa che viene individuato nell'area di Bastia». Quanto al trattamento dei rifiuti, segnala la previsione «per complessivi 37 milioni di euro destinati a tutti gli impianti umbri, tranne Belladanza». Mentre in ambito sanitario rileva che «a fronte di interventi quantificati fra i 300 e 400 milioni, per l'ex ospedale di Città di Castello si individuano 2,5 milioni (non si capisce se del bilancio regionale o del Lascito Mariani) definendo l'intervento di attinenza bassa».

Walter Rondoni