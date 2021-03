19 Marzo 2021

I CONTROLLI

CITTA' DI CASTELLO Proseguono e si intensificano anche in Alta Valle del Tevere i controlli delle forze dell'ordine per contrastare la pandemia. Mercoledì pomeriggio, una pattuglia del commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore Michele Santoro, ha intercettato un 43enne durante uno dei tanti servizi predisposti dal Questore di Perugia per verificare il rispetto delle disposizioni anti contagio. Dalle banche dati in uso agli agenti, l'extracomunitario è risultato in isolamento fiduciario in quanto positivo al Coronavirus. Insomma, quel giorno per nessun motivo avrebbe potuto essere in giro, nel luogo dove l'ha sorpreso la pattuglia. I poliziotti, quindi, l'hanno accompagnato a casa, intimandogli di non uscire nel rispetto delle prescrizioni previste dai protocolli sanitari. Contestuale la denuncia all'autorità giudiziaria per violazione del decreto legge 33/2020.«E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid 19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una strutture sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». L'impegno diffuso e costante degli uomini in divisa sul territorio, in combinazione con l'utilizzo di apposite banche dati aggiornate in tempo reale, consente di individuare quegli incoscienti che nonostante la situazione violano le misure in atto mettendo a repentaglio la salute pubblica.

W.Ron.

