LA POLEMICA

CITTÀ DI CASTELLO «Nella sua comunicazione informava il consiglio che la gara di affidamento del servizio e della gestione dei rifiuti era stata vinta dalla Sogepu e che l'Auri con piccoli accorgimenti dovrà decidere definitivamente il vincitore della gara». Vincenzo Bucci, Castello Cambia, interviene sull'appalto per la raccolta nell'Ato 1, addebitando al sindaco «atteggiamenti nei miei confronti e del consiglio comunale smaccatamente irriguardosi, con verità tutte sue, che le chiedo di aggiornare, riportando la verità dei fatti sulla vicenda con un atto di onestà intellettuale». Bucci carica a testa bassa e avverte: «La vicenda è ancora complessa, non esclude alcuna conclusione, compreso l'annullamento della gara». Eventualmente, «il servizio sarà affidato alla nuova società Sog.Eco., costituita per partecipare alla gara come Raggruppamento Temporaneo d'Impresa» con «assetti societari che hanno snaturato la partecipazione pubblica riconoscendo il 51% al privato (Ecocave) e il 49% alla Sogepu». Questa decisione «ha modificato incomprensibilmente le percentuali previste da precedenti accordi compreso il contratto di avvalimento che definiva le quote di partecipazione della mandataria Sogepu spa pari al 62,5% e del mandante Ecocave srl unipersonale pari al 37,5%». Perciò, contesta, se «la gestione verrà affidata alla nuova società sarà una vittoria del soggetto privato che ha il 51% con un danno pesante per Sogepu, il comune di Città di Castello e molto facilmente per i cittadini».

W. Rond.

