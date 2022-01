Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

CITTA' DI CASTELLO In Altotevere l'un contro l'altro armati dalla rilevanza strategica di Belladanza nel nuovo Piano regionale dei rifiuti. «Le decisioni della Giunta regionale certificano i ritardi accumulati in questi ultimi due anni, confermano come i dati che avevamo già evidenziato ad aprile 2020 in merito alla saturazione delle discariche, oltre ad essere corrispondenti alla realtà, erano meritevoli di maggiore attenzione e di interventi urgenti», attacca Michele Bettarelli, Pd. «Quei dati dicevano che Belladanza sarebbe entrata in regime di saturazione entro giugno 2022, oggi la Regione stabilisce che Belladanza, con una disponibilità residua di 15mila metri cubi, ed una previsione di completamento a giugno 2022, verrà ampliata di 300mila metri cubi», aggiunge il vice presidente dell'assemblea legislativa di Palazzo Cesaroni.

«E' stata la Sogepu, partecipata del Comune di Città di Castello che gestisce i rifiuti dell'Altotevere, a manifestare da tempo la necessità di ampliare il sito, tanto che i vertici della società avevano chiesto alla Regione l'autorizzazione per l'ampliamento a 300mila metri cubi», contestano Valerio Mancini e Manuela Puletti, consiglieri regionali della Lega. «Il collega Bettarelli, vice sindaco di Città di Castello fino al 2019, dovrebbe essere a conoscenza delle richieste di Sogepu, lo invitiamo ad uscire dall'enclave di Morra e contribuire in maniera seria alla politica regionale», ribattono. Sempre dal centrodestra è Andrea Lignani Marchesani a portare l'argomento in consiglio comunale, ricordando che «la discarica di Belladanza era stata già ampliata in precedenza con obiettivo di saturazione 2025 e che invece i continui conferimenti da altri comprensori hanno anticipato con l'attuale volumetria la saturazione all'estate 2022». Puntualizzando che «il conferimento continuo anche da altri comprensori ha garantito proventi importanti a Sogepu», l'esponente di Castello Civica interroga l'Esecutivo Secondi «sul grado di coinvolgimento, partecipazione e concertazione che la Giunta Ragionale ha compiuto nei confronti dell'amministrazione comunale e di Sogepu».

Walter Rondoni

