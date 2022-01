Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:00

L'EMERGENZA

CITTÀ DI CASTELLO Militari gomito a gomito con il personale civile. «Da oggi un team dell'esercito italiano supporterà gli operatori del Distretto Alto Tevere nell'effettuare i tamponi antigenici sulla popolazione scolastica al drive through di Cerbara», annuncia il sindaco Luca Secondi.

Ma il contrasto al virus passa soprattutto per l'efficienza della macchina vaccinale. «Da questa settimana i cittadini dell'Alta Valle del Tevere avranno a disposizione fino alla fine del mese duemila posti in più da prenotare per l'immunizzazione da Covid 19 rispetto alla disponibilità programmata». Lo rende noto sempre il sindaco, facendosi portavoce di quanto comunicato dal commissario straordinario per l'emergenza Massimo D'Angelo e dal direttore del Distretto della Usl Umbria 1, Daniela Felicioni.

«Nei prossimi giorni verranno aperte anche le prenotazioni per il mese di febbraio», annuncia ancora il primo cittadino. In considerazione dell'andamento della pandemia a Città di Castello dove ieri, in base ai dati della dashboard regionale, sono stati 144 i nuovi positivi e 129 i guariti con un totale di 1.214 tifernati attualmente contagiati, Secondi auspica che la Usl Umbria 1 «definisca quanto prima un accordo con i pediatri del territorio per effettuare le somministrazioni ai bambini, in modo da potenziare ulteriormente la campagna sierologica».

Proprio ai più piccoli, almeno nella fase iniziale, potrebbe essere riservato il nuovo hub nella sala del centro sociale alla Madonna del Latte, messa a disposizione dal Comune ed allestita come primo impegno del protocollo d'intesa sulla sanità. «Questo importante obiettivo è stato raggiunto in sinergia con le organizzazioni territoriali rappresentative dei lavoratori e del mondo dell'impresa che hanno condiviso il percorso, e grazie alla collaborazione offerta dalla dottoressa Felicioni». Adesso, «ci aspettiamo venga attivato in tempi brevi dalla Regione e dalla Usl Umbria 1 con la dotazione del personale sanitario», ha dichiarato nei giorni scorsi Secondi.

W. Rond.

