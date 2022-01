Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

IL RAID

CITTA' DI CASTELLO Presunto ladro e vandalo, denunciato a Capodanno. Prima avrebbe rotto i finestrini di auto in sosta forse per rubare gli oggetti lasciati sui sedili. Poi, nella medesima via, a Città di Castello, ha tentato il colpo grosso, impadronendosi di una macchina. La proprietaria, sentito l'allarme, ha chiesto l'intervento dei carabinieri e la pattuglia più vicina, della stazione di Citerna, ha sorpreso il balordo, 26 anni, con le mani sul volante che stava per avviare il motore ed andarsene. Di qui la denuncia.

Stesso giorno, stessi militari, patente ritirata ad un 18enne. Alla guida della sua vettura, ne ha perso il controllo ed è finito contro il terrapieno ai margini della strada. Illeso, ma positivo all'alcol test con un tasso tre volte il limite. A San Silvestro, invece, stesso provvedimento per un 22enne pizzicato dal Radiomobile tifernate con alcol nel sangue più di due volte il consentito. L'attività disposta dal maggiore Giovanni Palermo per controllare l'osservanza delle disposizioni governative ha visto, inoltre, 200 persone identificate e decine di esercizi commerciali ispezionati.

