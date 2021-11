Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

LA VICENDA

CITTÀ DI CASTELLO Aveva fatto il furbo per intascare denaro non suo. Scoperto, dovrà rispondere della bugia, visto che nel suo comportamento si configurano i reati di sostituzione di persona e furto.

Alla fine di ottobre, in un noto bar di Città di Castello, alcuni avventori trovano un portafogli smarrito da un cliente. Dentro ci sono alcune centinaia di euro. Con grande senso civico queste persone lo consegnano al titolare dell'esercizio pubblico, sicuri che prima o poi quella somma così importante sarebbe stata reclamata da chi l'aveva persa. L'intera scena non sfugge ad un 50enne toscano, che abita da parecchio tempo in città. L'uomo, presente nel locale, resta in disparte. In apparenza si mostra disinteressato a quanto sta accadendo. In realtà memorizza ogni particolare di quel bel gesto. Al momento propizio si presenta al barista, sostiene di essere il legittimo possessore del portafogli. Riesce così a farselo consegnare. Il furbastro non aveva preso in considerazione che prima o poi il vero proprietario dei soldi si sarebbe attivato per denunciare lo smarrimento. E così è andata. Grazie ad un'accurata attività d'indagine partendo dall'analisi di alcune immagini riprese dal sistema di video sorveglianza interno al locale, i carabinieri di Città di Castello, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, riescono ad identificare il cinquantenne. Per lui scatta il deferimento all'autorità giudiziaria. Sostituzione di persona e conseguente furto, le ipotesi di reato.

Giusto nelle scorse ore, a Campello sul Clitunno, i militari dell'Arma hanno risolto un caso abbastanza simile, smascherando un uomo che aveva ritrovato un portafogli lasciato inavvertitamente sopra la pompa di un distributore di benzina. Prima di consegnarlo aveva pensato di appropriarsi di ben 600 euro, subito spesi per suoi acquisti. Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA