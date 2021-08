Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTÀ DI CASTELLO Grandi manovre nel centrosinistra. Bocche rigorosamente cucite, ma è palpabile che possa accadere qualcosa da un momento all'altro. E quel qualcosa riguarderebbe il candidato sindaco alle amministrative del 3 e 4 ottobre. Giornata febbrile, ieri. Incontri molto ravvicinati tra esponenti di primo piano del Pd e del Psi, architravi della coalizione che il suo nome l'aveva già ufficializzato, quello di Luca Secondi, lasciando aperto lo spiraglio ad una scelta condivisa da tutti i possibili alleati. Com'è andata sta nei fatti (il Comitato per il cambiamento, per esempio, è confluito su Luciana Bassini) e adesso sarebbe forte la tentazione di riconsiderare l'opzione relativa al vice sindaco uscente. Sarebbe il motivo che ha spinto gli stati maggiori piddino e socialista a mettersi intorno ad un tavolo in tutta fretta. Luca Secondi rischia di essere tagliato? Al momento non vi sarebbe certezza nell'uno e nell'altro senso, ma con sempre maggiore insistenza si mormora di Alessandro Leveque, professionista molto stimato e conosciuto, quale numero uno dell'alleanza che ad oggi comprende Italia Viva, Azione, Sinistra per Città di Castello. Gradito a Luciano Bacchetta (il che non è secondario), civico, sarebbe il profilo giusto come foglia di fico di una politica in cerca di un volto nuovo da spendere. Nel caso, e non sarebbe un problema da poco, resterebbe da trovare un'onorevole via d'uscita a Luca Secondi che per i Dem era stata scelta «legittima non solo sul piano formale ma anche politico». Ancora alla ricerca della quadra il centrodestra, da dove non arrivano né conferme né smentite su Andrea Lignani Marchesani, Forza Italia, e Roberto Marinelli. In attesa della scelta di Carlo Reali, Il Mosaico: lascia o rilancia?

Walter Rondoni