IL NODOCITTÀ DI CASTELLO «Per la Muzi Betti dovremo chiedere alla Regione l'aumento delle rette, ma non a carico dei familiari degli ospiti». Un intervento che il sindaco Luciano Bacchetta ritiene «necessario ed opportuno per garantire la sopravvivenza e la continuità delle case di riposo in Umbria». L'istanza, partita dalla stessa residenza, «è stata accolta da tutte le altre strutture similari a livello provinciale e regionale». Per quanto riguarda Città di Castello, anticipa il primo cittadino, «abbiamo intenzione di proporre alla Usl 1 di utilizzare parte del Lascito Mariani per sostenere la Muzi Betti, com'è giusto e doveroso in questa fase particolarmente complessa». Trova una solida sponda l'Associazione Il Mosaico che nei giorni scorsi aveva proposto: «Diamo un milione alla Muzi Betti per renderla strutturalmente la migliore residenza in Umbria e per garantire a chi ne avrà necessità i migliori servizi possibili». Sullo stesso versante Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini, Civici per Città di Castello, che in un'interrogazione avevano rilanciato l'idea di «utilizzare una parte delle somme del Lascito Mariani per potenziare i servizi sanitari rivolti agli anziani del nostro territorio». Intanto, giungono buone notizie sul fronte sanitario. «Ormai è decisamente sotto controllo il focolaio da Covid 19 scoppiato tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021», conferma Bacchetta. «Oggi non ci sono più particolari criticità, gli ospiti positivi sono solo quattro», puntualizza.Walter Rondoni