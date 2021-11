Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

LA QUESTIONE

CITTA' DI CASTELLO Moratoria per la tassa rifiuti. Problemi tecnici indipendenti dalla volontà di Sogepu, gestore del servizio, hanno ritardato l'invio degli avvisi Tari che gli utenti di Città di Castello stanno ricevendo solo in questi giorni. Perciò, in base a quanto concordato con l'amministrazione comunale, i termini slittano rispetto al previsto.

Nel dettaglio, la prima rata, la seconda e la terza rata, in scadenza, rispettivamente, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il primo dicembre potranno essere pagate entro i venti giorni successivi al recapito dei bollettini. Stessa possibilità per quanti decideranno di saldare in un'unica soluzione rispetto al termine originario, fissato il 31 ottobre. Nello scusarsi con gli utenti per il disguido ed i conseguenti disagi, Sogepu chiarisce che non verrà applicata alcuna sanzione a chi liquidasse il dovuto entro il 31 dicembre. L'azienda potrà essere contattata per ulteriori chiarimenti al numero verde 800.132152.

Ma in questo periodo la Tari è argomento ricorrente per un'altra situazione. Fino al 18 dicembre le famiglie residenti a Città di Castello potranno presentare al Comune istanza di rimborso degli importi relativi allo scorso anno. L'agevolazione riguarda le utenze domestiche ed è rivolta a tutti i residenti alla data del primo gennaio 2020 che risultino contribuenti Tari, che siano in regola con i pagamenti ed abbiano un Isee, un indicatore di situazione economica equivalente, fino a 16mila euro. Gli indennizzi verranno concessi per un importo massimo di 130 euro ai nuclei familiari fino a tre componenti e per non più di 180 euro a quelli da quattro o più persone. Saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate dall'ente, sulla base di un'apposita graduatoria stilata tenendo conto della fascia Isee in ordine crescente. Le domande sono reperibili nella sezione Servizi e domande online della homepage del sito istituzionale.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA