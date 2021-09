Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO E' la sorpresa a poche ore dalla presentazione delle liste per le amministrative. Il colpo di scena di una campagna elettorale fin qui in tono minore nonostante la corsa ad ostacoli per individuare i candidati sindaco. Carlo Reali, dopo aver respinto la corte, serrata, del centrosinistra e della Lega, ha deciso di scendere in campo con una squadra tutta sua, Castello Civica, insieme a Rita Cuccarini. Appoggerà Andrea Lignani Marchesani che corre per Fratelli d'Italia.

«La scelta dopo dieci anni di pausa è stata ponderata e valutata con attenzione», puntualizza Reali. «Voglio lanciare con orgoglio un vero progetto civico per la città in una lista che abbia una nuova visione della nostra comunità ed una serietà negli impegni da rispettare con i cittadini». Una lista, aggiunge, «che abbia al suo interno le rappresentanze delle categorie e delle professioni, ma soprattutto le voci dei comitati e dei movimenti che per anni hanno lottato per le problematiche del nostro territorio».

Tra i temi forti «le grandi infrastrutture mai sbloccate o realizzate, la rimodulazione del trasporto urbano, l'abbattimento delle barriere architettoniche con la redazione del Peba in favore di una città maggiormente accessibile per ogni cittadino e specialmente per le persone in situazione di disabilità». Ma anche «la desertificazione indotta del centro storico, l'isolamento e l'abbandono delle frazioni, le aree verdi, il tema dei rifiuti».

W. Rond.

