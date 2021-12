Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

LA VISITA

CITTÀ DI CASTELLO Il Procuratore della repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, accompagnato da Enrico Carloni, esperto nelle tematiche dell'anticorruzioe e della trasparenza, ha visitato la Pinacoteca e la mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo. «Ero curioso si visitare la mostra dopo aver visto e letto tanto sui media», il commento del procuratore. «La Pinacoteca non è solo la mostra su Raffaello, è molto altro, già l'edificio è bellissimo, un'altra scoperta italiana, poi sapere che Raffaello è stato qui e capire che cosa ha preso dalla cultura, dall'esperienza di quel periodo e di quel mondo da questa realtà, è ancora più interessante», ha specificato. «Questa dovrà essere la forza del Paese, l'arte è il biglietto da visita principale, bisogna essere in grado di offrire agli stranieri e non solo agli italiani un'arte che sia appetibile, non basta visitare i musei, bisogna essere in grado di creare le condizioni perché chi entra capisca», ha precisato. «Questi sono i luoghi dov'è più razionale mantenere l'apertura, dove non c'è assembramento, ovviamente con le dovute cautele, sempre importati, ma non si possono chiudere posti come questi: il danno economico ed il danno alla capacità delle persone di poter sperare in un futuro migliore passano anche dalla possibilità di vedere cose del genere».

W. Rond.