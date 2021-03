23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







L'IDEA

CITTÀ DI CASTELLO Un albo comunale di volontari anti virus. Lo propongono i Democratici per Città di Castello, Gaetano Zucchini, Luciano Domenichini e Vittorio Massetti, chiedendo l'impegno di sindaco e Giunta. Convinti che «la vaccinazione anti-Sars-Cov-2, estesa a tutta la popolazione ed attuata nel più breve tempo possibile, rappresenti l'elemento determinante per combattere la diffusione del Covid 19» ritengono necessario «attivare un portale dell'amministrazione comunale al fine di favorire la raccolta di disponibilità di personale sanitario in quiescenza, in forma volontaria e gratuita, predisponendo, un elenco da fornire alla Usl Umbria 1 per favorire, qualora necessitasse, il potenziamento del piano vaccinale locale». Zucchini, Domenichini, Vittorio Massetti spiegano che «le figure professionali in possesso dei requisiti di laurea, eventuale specializzazione, abilitazione e iscrizione agli ordini, data di avvenuto pensionamento, sono indicativamente quelle dei medici, degli infermieri e dei farmacisti». Chiariscono che «alla Usl Umbria 1 spetterà l'eventuale valutazione delle disponibilità raccolte, delle procedure amministrative ed organizzative». Che i professionisti «dovranno fornire la propria disponibilità almeno per sei ore per giornata di accesso, comunicando il giorno (o i giorni) di utilizzabilità». Infine, consigliano di «richiedere alla Usl Umbria 1 la copertura assicurativa e la tutela legale dei sanitari volontari, effettuando loro la somministrazione del vaccino qualora non immunizzati».

W. Rond.