CITTÀ DI CASTELLO Il dibattito sull'impiego del Lascito Mariani si arricchisce di una proposta nuova. «Diamo un milione alla Muzi Betti per renderla strutturalmente la migliore residenza in Umbria e per garantire a chi ne avrà necessità i migliori servizi possibili», l'idea de Il Mosaico. «Vogliamo stare qui a dirci quanto sia indispensabile il ruolo di questa istituzione? Cosa potrebbe mai concretamente ed in tempi relativamente rapidi garantire un risultato talmente sicuro nell'utilizzo delle risorse del Lascito?», domanda Carlo Reali, presidente dell'associazione. Una chiara manifestazione di disponibilità «a confrontarci con l'intera cittadinanza» nel momento in cui «pare che dopo decenni, fiumi di parole ed ettari di carte bollate, possa finalmente compiersi la volontà delle sorelle Mariani di contribuire ad alleviare le sofferenze dei tifernati bisognosi». Con la stessa apertura, «ci aspettiamo un'opinione ed un contributo da tutte le forze istituzionali, a qualsiasi livello, che possano incidere sulla questione». Era il 7 luglio 1984 quando Clara Mariani destinò nel suo testamento autografo una consistente donazione, 3,7 milioni di euro, in titoli e denaro, a «opere di bene per alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore». Ma solo il 28 luglio scorso Regione, Comune, Usl Umbria 1 hanno firmato il protocollo che, anticipa il sindaco Luciano Bacchetta, consentirà di «coordinare interventi significativi dal punto di vista socio-sanitario».

