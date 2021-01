L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Buoni spesa hi tech per i tifernati che hanno avuto una decurtazione del reddito da Covid 19. Da domani basterà la tessera sanitaria per acquistare beni di prima necessità negli esercizi convenzionati con il comune.

«Un sistema efficiente e rispettoso della privacy», avvertono gli assessori Luciana Bassini e Riccardo Carletti. «Efficiente perché i beneficiari riceveranno direttamente sul cellulare la comunicazione con l'importo loro assegnato, rispettoso della privacy perché nel punto vendita non si dovrà esibire alcun tipo di certificazione».

Sotto il profilo operativo, i cittadini che hanno diritto riceveranno in un portafogli virtuale sulla carta sanitaria o sul codice fiscale il bonus da spendere nei negozi aderenti, esibendo solo un documento d'identità. Il commerciante, collegandosi ad una app, verificherà il credito ed autorizzerà l'acquisto per l'importo equivalente. «Ora la procedura è tutta informatica, più veloce, tracciabile, soprattutto riattivabile ogni volta che ci sarà bisogno nel corso dell'anno», sottolineano Bassini e Carletti. I buoni spesa, come i precedenti, sono stati attribuiti attraverso un bando chiuso al 6 gennaio: 322 le domande accettate, al altrettanti accrediti. L'ammontare va dai 130 euro per i nuclei mono personali ai 400 euro per famiglie di sei o più componenti. Saranno utilizzabili unicamente per generi di prima necessità. Non potranno essere acquistati alcolici.

