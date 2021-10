Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

LA NOVITÀ

CITTÀ DI CASTELLO Verso la normalità. Da novembre non ci sarà più bisogno di prenotarsi per accedere e studiare nella sale della Biblioteca Carducci. In contemporanea riaprono gli spazi dedicati ai bambini. Come in tutti i luoghi della cultura sono obbligatori Green pass e triage, ovvero misurazione della temperatura e tracciabilità. Gli utenti di Palazzo Vitelli a San Giacomo, biblioteca o Digipass, sono tenuti a presentare il Qr code della Certificazione verde all'addetto che ne verificherà la validità. Il documento non è richiesto ai bimbi esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di attestazione medica. Nei mesi autunnali la biblioteca è aperta dal martedì al venerdì in orario 9-13,30, 15-19, il sabato dalle 9 alle 13. Il prestito è consentito fino ad un massimo di sei documenti per la durata di trenta giorni con eventuale proroga di altri venti giorni.

Prestito interbibliotecario e Document delivery: si può prendere da altre biblioteche ciò che non è posseduto dalla Biblioteca Carducci o richiedere la riproduzione digitale di parte di documenti nel rispetto delle norme in vigore. Media Library OnLine è la piattaforma di prestito digitale h24 per la consultazione gratuita di quotidiani, riviste, ebook, l'ascolto di musica ed audiolibri. Consulenza-Reference: il personale è a disposizione per il servizio di orientamento. Internet: in funzione postazioni per navigare gratis. I minori devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore. Progetti per le scuole: collaborazione con gli insegnanti per programmare attività con le classi, letture, visite guidate. Per consultare materiale negli archivi di via delle Giulianelle necessaria la prenotazione: 075.8523171.

Intanto, sulla base dei documenti conservati in biblioteca e nell'archivio storico sono riprese le escursioni per gli studenti delle scuole superiori attraverso palazzi, giardini, chiese, mura cittadine alla (ri)scoperta di un periodo significativo e caratterizzante della storia tifernate come il Rinascimento.

Walter Rondoni