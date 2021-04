25 Aprile 2021

CITTÀ DI CASTELLO «Il 24 aprile 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l'udienza il Sommo Pontefice ha confermato le conclusioni della Sessione ordinaria dei Cardinali e Vescovi, Membri della Congregazione, e ha deciso di estendere alla Chiesa universale il culto della Beata Margherita di Città di Castello. del Terz'Ordine dei Frati Predicatori, nata intorno al 1287 a Metola (Italia) e morta a Città di Castello (Italia) il 13 aprile 1320, iscrivendola nel catalogo dei Santi (Canonizzazione Equipollente)». La promulgazione è arrivata ieri mattina in Diocesi. «La Chiesa che è in Città di Castello vive con immensa gioia e gratitudine al Signore per la canonizzazione della nostra amatissima beata Margherita, che ha vissuto tra noi gran parte della sua vita», il messaggio di monsignor Domenico Cancian. «La sua immagine, raffigurata al centro del catino absidale della Cattedrale, così come nella cupola, evidenzia la straordinaria importanza di questa piccola donna nelle generazioni lungo i sette secoli che la separano cronologicamente dal nostro tempo». La notizia è diventata pubblica mentre sono in corso le celebrazioni del settimo centenario della morte della Beata che si concluderanno il 9 maggio. Liturgia di ringraziamento il 19 settembre a San Domenico.

W. Rond.