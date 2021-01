LA POLITICA

CITTÀ DI CASTELLO Approda in consiglio comunale la spinosa elezione di Vincenzo Bucci, Castello Cambia, alla presidenza della Commissione controllo e garanzia. Piena regolarità formale, ma toni e modi «da parte di alcuni partecipanti per nulla rispettosi delle persone e non degni di un civile confronto democratico istituzionale». È la premessa all'interpellanza con la quale Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini, Civici per Città di Castello, chiedono «di fare chiarezza in merito alle parole pronunciate da Lei signor Sindaco durante la commissione, dove ha detto che il consigliere Bucci ha un problema con Sogepu e che non potrebbe convocarla in commissione perché ha una causa con l'azienda». Perciò attendono di conoscere «i motivi e le argomentazioni per le quali ha divulgato e messo in relazione la notizia con la presunta impossibilità di svolgere in forma piena le funzioni di presidente della Commissione». Il sindaco Luciano Bacchetta non si è nascosto. «La presidenza di questa Commissione spetta alla minoranza e nessuno della maggioranza dovrebbe interferire», ha spiegato. «Purtroppo un franco tiratore ha determinato l'elezione di Vincenzo Bucci, alterando i rapporti all'interno della maggioranza», accusa. «Siamo estremamente amareggiati per il comportamento assolutamente privo di buon senso istituzionale del consigliere Bucci, che ha accettato la nomina pur sapendo che non era corrispondente agli equilibri della minoranza».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA