Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

VERSO LE ELEZIONI

CITTÀ DI CASTELLO Ore cruciali per i candidati sindaco alle amministrative. Forse già oggi potrebbe ufficializzare il proprio sì Luciana Bassini che nel frattempo avrebbe rimesso nelle mani del sindaco le deleghe di assessore alle politiche sociali, pari opportunità, protezione civile, personale. A stretto giro renderà noto il programma nel quale hanno trovato la convergenza CiviciX di Andrea Fora, Unione civica Tiferno di Filippo Schiattelli, M5s, Europa Verde, La Sinistra-Art1, Castello Cambia. Approfondirà i temi appena accennati quando è cominciato a circolare il suo nome. «Diverse associazioni civiche, forze politiche, gruppi culturali e cittadini hanno chiesto la mia disponibilità, ritenendomi in grado di guidare un'ampia coalizione innovativa, democratica, ambientalistica e liberale». Intanto, sempre dal centro sinistra Luca Secondi (Pd, Psi, Azione, Italia Viva, Sinistra per Castello), che con Bassini ha condiviso il percorso in Giunta nell'ultima consiliatura, si vede a capo di «una squadra costruita per il ricambio generazionale della classe dirigente politica con idee e obiettivi che vengono dal basso e che hanno un'anima popolare ancorata all'identità tifernate». Mentre dal centrodestra, Andrea Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia, accoglie Matteo Salvini, che nel pomeriggio sarà a Città di Castello per presentare Roberto Marinelli, candidato della Lega, con un invito: «Tutti un passo indietro per farne insieme due avanti e costruire in armonia il futuro».

W. Rond.