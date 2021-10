Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

DOPO IL VOTO

CITTÀ DI CASTELLO Tempo di bilanci e lunghi coltelli. Nella sala dei gruppi consiliari Luciano Bacchetta ha salutato. «Negli undici anni e mezzo in cui sono stato sindaco abbiamo fatto un ottimo lavoro con amore per la città e spirito di servizio. Rammarichi? Fiero della riqualificazione del centro, mi dispiace di non aver potuto inaugurare piazza Burri, un progetto al quale abbiamo lavorato molto, che è stato rallentato dalla pandemia, ma che è pronto a partire con la nuova amministrazione». Ha commentato l'elezione di Luca Secondi. «Sarà un buon primo cittadino, saprà amministrare bene, la vittoria è stata difficile, in un contesto politico mutato con un centrodestra molto più forte e competitivo rispetto al passato». Ha spiegato il ballottaggio. «C'erano ottomila voti liberi e possibilità concrete che prendessero vie diverse: Secondi ha avuto 1.500 voti da quell'elettorato, Bassini circa 3.000, quindi è chiaro che le indicazioni venute dai vertici regionali del centrodestra non sono state accolte da gran parte dei cittadini di quell'area e questo ci ha permesso di vincere».

Sottolineato che «il risultato elettorale pone Città di Castello nella condizione di essere un laboratorio capace di rinnovare il messaggio politico del centrosinistra», Bacchetta ha tratteggiato il futuro. «Personalmente non ho alcuna aspettativa di entrare in giunta perché è giusto che si apra una nuova stagione e non sarebbe opportuno che il sindaco uscente faccia parte dell'esecutivo, in consiglio comunale garantirò impegno costruttivo al fianco della Giunta e se ci saranno le condizioni mi metterò a disposizione di un eventuale ruolo istituzionale».

Sarà il presidente del consiglio comunale come da rumors? Fuori di qui, per adesso sotto traccia, ma presto nelle sedi opportune, è cominciata la resa dei conti nel centrodestra, vittima del narcisismo di qualcuno e delle divisioni. Forza Italia è fuori dall'assemblea civica, Fratelli d'Italia ha due seggi, ma è una vittoria di Pirro. Andrea Lignani Marchesani, il leader storico, ma in consiglio come il candidato sindaco che non aveva chiuso le porte ad un nome unico di coalizione, è stato prima scaricato poi indebolito dai vertici regionali del partito con i quali sarebbe in conflitto da sempre. Il suo appello in vista del ballottaggio non solo non ha ottenuto gli effetti sperati, ha creato più di un mal di pancia nel capolista di Castello Civica e negli elettori d'area, molti dei quali hanno preferito disertare le urne. La Lega ha scommesso su un nome assolutamente nuovo della politica e nell'andare da sola non ha beneficiato né dell'effetto Salvini (arrivato a Città di Castello più volte), né delle locomotive Puletti e Mancini con quest'ultimo che non ha esitato a rimarcare la lontananza della governatrice Donatella Tesei dalla campagna elettorale. Macerie ovunque. E sarà molto complicato rimuoverle per avviare la ricostruzione.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA