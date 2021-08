Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Assegnata la gestione della Piastra ,logistica. Costata una ventina di milioni, metà a carico del Cipe, il resto della Regione, si estende su 8500 metri quadri. Gli uffici preposti hanno provveduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed alle operazioni della procedura ad evidenza pubblica per assegnare il sito, proprietà della Regione, ubicato nei comuni di Città di Castello e San Giustino. Verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati per partecipare al bando, verrà stipulato il relativo contratto di concessione.

«La Regione ha congegnato la gara in modo da incentivare gli operatori realmente intenzionati a gestire in modo aggregato la logistica dell'Alta Umbria abbattendone i costi, ma anche disponibili ad implementare con i loro capitali una struttura ormai pronta al decollo», spiega l'assessore Enrico Melasecche. «L'imprenditore selezionato è già presente nel settore dei trasporti e della logistica, sembra fortemente intenzionato ad aggregare numerosi operatori del settore», rivela. «La collocazione della piastra, ai confini tra Toscana, Umbria e Marche, avrà un ruolo di catalizzatore anche grazie al graduale completamento della E78 nei tratti già previsti nei contratti di programma su cui stiamo ottenendo ulteriori finanziamenti», conclude. «Vengono spazzate via, per l'ennesima volta, le strumentalizzazioni e le falsità pronunciate ad arte da chi non vuole costruire, ma distruggere», commenta il sindaco Luciano Bacchetta. «L'opportunità di usufruire della piastra logistica rappresenta un ulteriore volano per irrobustire l'economia altotiberina, la fase post Covid 19 impone a tutti, a cominciare dalle istituzioni, di raccogliere una sfida importante per rilanciare l'economia». Adesso, conclude, è «fondamentale che si sviluppi, come da programma annunciato anche a livello governativo, una politica infrastrutturale che parta dalla realizzazione del tratto umbro della E78, prevista entro la fine dell'anno».

W. Rond.