28 Maggio 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Rintracciato a notte alta dalla polizia, portato in salvo dai vigili del fuoco. Momenti di preoccupazione per un anziano, la cui famiglia, non vedendolo rientrare a cena, ne ha segnalato la scomparsa al 113 intorno alle 21 di mercoledì. Gli agenti del Commissariato di Città di Castello si sono immediatamente attivati e nell'abitazione dell'uomo, un 80enne, hanno raccolto informazioni più circostanziate. Ciò ha permesso di puntare l'argine del Tevere, in particolare un campo dove il disperso, essendone il proprietario, poteva essersi recato nel pomeriggio per alcuni lavori. Personale della Squadra Volante ha avviato le ricerche del pensionato, setacciando l'appezzamento di terreno e l'area circostante con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e dei pompieri tifernati. Verso le 22 gli agenti del Reparto Prevenzione hanno notato un varco tra i rovi che poteva essere la traccia del passaggio di una persona. Addentrati nella vegetazione, i poliziotti hanno avvertito una voce flebile provenire dalla riva del fiume. Qui, in uno stato di semi incoscienza, una parte del corpo in acqua, hanno notato l'ottuagenario che, scivolando, non era riuscito a risalire verso il campo. Inutile il tentativo di sollevarlo a mani nude causa la fitta vegetazione, il terreno ripido e cedevole dell'argine. Ci sono volute le corde ed una complicata manovra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'anziano, affidato al 118 e trasportato in ospedale, dov'è ricoverato in osservazione.

W. Rond.