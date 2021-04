13 Aprile 2021

LA STRATEGIA

CITTA' DI CASTELLO Post Covid all'insegna della sicurezza urbana con altre dodici telecamere di video sorveglianza. Andranno a coprire zone del centro storico in cui è emersa l'esigenza di garantire maggiori controlli per il verificarsi di episodi di microcriminalità. L'area verde di viale Leopoldo Franchetti, sopra il parcheggio dei Frontoni, il loggiato di piazza Fanti, Largo San Francesco tra la chiesa e l'edificio scolastico del Polo Franchetti-Salviani.

«In tutto saranno 57 gli occhi elettronici che nel rigoroso rispetto della privacy verranno aperti su vie, piazze e luoghi pubblici a presidio della legalità nella smart city della sicurezza che l'amministrazione comunale ha costruito con gli investimenti tecnologici degli ultimi anni», spiegano Luca Secondi, vice sindaco delegato ai lavori pubblici, e Michela Botteghi, assessore alla Polizia Municipale.

«Il montaggio è già iniziato e si concluderà nelle prossime settimane», avvertono. «Con il potenziamento del sistema, il corpo dei vigili urbani, al quale è demandato il monitoraggio mediante la centrale operativa collegata alla rete in fibra ottica, aumenterà la sua capacità di contribuire alla sicurezza urbana e di affiancare le forze dell'ordine in un'azione investigativa che ha già tratto importanti elementi di prova dai filmati», puntualizza Botteghi. Finora sono più di 120 le richieste di accesso alle immagini che hanno permesso di risalire agli autori di scippi, furti, ma anche danneggiamenti.

«Più di recente - aggiunge Botteghi - le telecamere si sono dimostrate di grande utilità anche nell'ambito della polizia ambientale». Adesso l'obiettivo è «continuare a investire su questo versante», anticipano Secondi e Botteghi, «includendo nella rete di monitoraggio comunale società rionali, Pro Loco, associazioni che decidessero di investire in videosorveglianza e di installare telecamere agli svincoli della E45».

Walter Rondoni

