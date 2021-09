Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

LA SCELTA

CITTÀ DI CASTELLO Cambi in vista a Il Mosaico. «Un passaggio di testimone», fa sapere l'Associazione, «opportuno e naturale» che riguarderà il presidente ed il consiglio direttivo.

Dopo un quinquennio «di sfide importanti, voglia di confrontasi, partecipazione attiva», è aperta la ricerca di volti nuovi per dare impulso ad un soggetto che «ha rappresentato per questa città e questo territorio un importante luogo di confronto, di idee, di progettazione», sottolineano i vertici uscenti. «Siamo certi che Il Mosaico sia riuscito ad attrarre coloro che desideravano esprimersi in prima persona ed impegnarsi per quel bene prezioso, e spesso sottovalutato, che definiamo collettività», sostengono. «Noi, con il nostro impegno quotidiano, abbiamo contribuito a sollecitare i soggetti preposti ad un maggiore interessamento per far sì che la nostra città potesse diventare un modello da seguire nella nostra regione e leader in Alta Valle del Tevere».

Ed allora non possono non ricordare che «l'associazione ha utilizzato tutte le forme di coinvolgimento popolare dei cittadini come esposti e petizioni, partendo dai gravi problemi del trasporto pubblico locale e regionale, Fcu in primis, che hanno rappresentato e rappresentano per un'area già di per sé isolata, un grosso handicap». Oppure che «ha dato vita e condotto un incontro sulla Costituzione e che è stato dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città». Il Mosaico si è poi «interessato in prima persona alla questione del verde pubblico, coinvolgendo le classi della scuola secondaria di primo grado Alighieri-Pascoli e fornendo una possibilità ai tanti studenti di effettuare un'esperienza di cittadinanza attiva nella loro città con la pulizia di parchi ed aree verdi».

Da ultimo, ma non per ultimo, Il Mosaico ha «voluto dedicarsi ad un tema delicato, quello inerente alle barriere architettoniche, proponendo la redazione e l'approvazione di uno strumento come il Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - ndr) in modo tale che i diritti fondamentali di ogni individuo ed in particolare l'accessibilità in ogni luogo per i soggetti in situazione di disabilità fossero garantiti». Adesso cambiano i musicisti, non la musica.

Walter Rondoni

