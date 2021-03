6 Marzo 2021

LA BEFFA

CITTÀ DI CASTELLO Aveva letto della vendita di un cane di razza in un noto sito web specializzato. In apparenza tutto regolare. Ma dietro l'annuncio si nascondeva l'ennesimo raggiro on line, organizzato da un italiano residente in provincia di Lecce. Per risultare più credibile aveva simulato il possesso di un grande allevamento a Bologna. Il truffatore aveva spinto un tifernate ad effettuare un bonifico da 800 euro per ricevere un cucciolo mai arrivato a destinazione. L'acquirente si è perciò rivolto al Commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore Michele Santoro. A chiusura dell'indagine è scattata la denuncia del pugliese per sostituzione di persona e truffa. L'ultima in dodici mesi durante i quali in Altotevere sono state diverse le stangate in Rete, altra faccia della medaglia degli acquisti da remoto incrementati dalla pandemia. A marzo un uomo aveva iniziato la trattativa telefonica, accordandosi sul pagamento di 1500 euro per una canoa attraverso la ricarica di una carta di debito. Ricevuti i soldi, il venditore aveva fatto perdere le tracce senza spedire la merce. A giugno i carabinieri hanno smascherato un 37enne che aveva indotto in errore un giovane, guidandolo telefonicamente in operazioni con la carta di credito in modo che versasse 1500 euro, anziché incassarli come sarebbe stato normale per il venditore. A ottobre la denuncia è scattata dopo che un abruzzese aveva intascato 1500 euro come corrispettivo di un tagliaerba mai consegnato.

W. Rond.