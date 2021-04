3 Aprile 2021

CITTÀ DI CASTELLO Firmato da Comune e sindacati l'accordo sul bilancio di porevisione oer il 2021. «Nessun aumento, invariate le agevolazioni, raddoppiati i rimborsi Tari per le attività chiuse dal Covid 19», sintetizza l'assessore Vincenzo Tofanelli. No tax area Irpef fino a 13mila euro, scaglioni da 13mila a 15mila euro (0,74), da 15mila a 28mila euro (0,77), da 28mila a 55mila euro (0,78), da 55mila a 75mila (0,79), sopra questo reddito 0,80.

Invariata l'Imu, confermati nel settore sociale tutti gli aiuti messi in pratica l'anno scorso. Previsti 13 milioni di investimenti. Molti per manutenzione stradale, Agenda Urbana, viabilità ciclo pedonale, estensione della rete del metano, adeguamento scuole, abbattimento barriere architettoniche, sistemazione Circolo degli Illuminati, miglioramenti nella biblioteca comunale, interventi sulla Pinacoteca, rifacimento mura perimetrali della città, variante giardini del Cassero.

Nell'ambito del sistema socio sanitario territoriale l'obiettivo è la Casa della Salute.

Individuato nell'ex ospedale il sito idoneo. Condivisa la piattaforma per rivendicare l'impegno di infrastrutture adeguate. In particolare, il tratto umbro della E78, il definitivo ripristino del viadotto Puleto sulla E45, la viabilità complementare del tratto appenninico fra Umbria e Romagna, l'avvio delle attività della base logistica ed il suo adeguamento in relazione alle infrastrutture che si andranno a realizzare, lo sviluppo della digitalizzazione con il cablaggio del territorio e l'allaccio della fibra delle centraline di connessione agli utenti privati ed alle imprese.

Walter Rondoni

