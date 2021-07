Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

LA CONVENZIONE

CITTÀ DI CASTELLO C'è anche il cranio intero del cervo gigante, un fossile unico, nella Raccolta civica. «Sarà esposta al pubblico forse alla Manica lunga della Pinacoteca, forse in un luogo valutato insieme alla Sovrintendenza», ipotizzano il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Vincenzo Tofanelli.

L'occasione è servita per presentare la convenzione con l'UniPerugia che sta valutando tutto il materiale nella prospettiva di un museo dove capitalizzare il lavoro dell'Associazione Protostorica Alta Valle del Tevere, impegnata da lustri nella raccolta e e conservazione. «I reperti dalle ere geologiche più antiche fino alla comparsa dell'uomo si attestano con quelli risalenti all'età della pietra, al periodo etrusco e romano», sintetizza il coordinatore scientifico Lucio Fiorini. «Alcuni strumenti in pietra provengono da località e nazioni differenti, mentre una serie di reperti arriva dai comuni del comprensorio». Non mancano fossili di grandi mammiferi quali elefanti, rinoceronti, ippopotami, bisonti, cervi, cavalli e castori che nel Pleistocene medio popolavano la sponde del grande lago Tiberino. Significativa la varietà di oggetti preistorici, etruschi e romani. Bracciali, fibule, utensili, vasi aretini ed un peso di stadera in bronzo raffigurante la dea Minerva con un grande elmo documentano le civiltà che anticamente popolarono l'Altotevere. Per il paleologo Marco Cherin la Raccolta civica «conserva esemplari unici» ed è «molto singolare un loro stato così perfetto». Pezzi, puntualizzano Giulio Rosini e Franco Dinarelli, «salvati a lavori agricoli o urbanistici», adesso destinati ad un museo dove, anticipa Alessandro Nocentini, «una parte importante sarà affidata alla multimedialità, all'interattività, alla didattica».

Walter Rondoni