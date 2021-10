Domenica 17 Ottobre 2021, 05:01

CITTÀ DELLA PIEVE Progettare il futuro partendo dal tema della bellezza. C'è stato questo al centro di due giorni di lavori a Città della Pieve per un impegno definito come la Carta della bellezza. Confronto che ieri ha riunito nel borgo umbro i vertici delle amministrazioni; dal governo centrale con il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ai vertici regionali e comunali con la presidente della Regione Donatella Tesei e Fausto Risini, sindaco pievese e padrone di casa.

L'amministrazione locale ha organizzato l'evento insieme a Federturismo Confindustria, con la Presidente Marina Lalli, e Associazione italiana Confindustria Alberghi con la sua Presidente Maria Carmela Colaiacovo e promosso da Banca Ifis ed Enit. Con loro nella tavola rotonda anche il Direttore generale Ice Roberto Luongo, Giorgio Palmucci, Presidente Enit, Tiziano Treu, Presidente Cnel e Monsignor Liberio Andreatta. «Un'idea che parte dalla nostra città ha spiegato Risini con la benedizione del premier Draghi e in cui ognuno deve fare la sua parte. Il turismo è base per la ripresa e auspico che l'Italia sia coinvolta nelle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Perugino, nel 2023».

Turismo e infrastrutture è stato il tema della Presidente Tesei. «Abbiamo la responsabilità di conservare i grandi patrimoni culturali della regione e con le campagne per il rilancio post covid l'Umbria porta dati migliori rispetto agli ultimi 8 anni. Come presenze e permanenza dei turisti, superiore ai 3 giorni. Abbiamo bisogno di infrastrutture e implementare i collegamenti come l'alta velocità ferroviaria ed il nostro aeroporto». Per il Ministro Garavaglia «il turismo è cambiato ed è un patrimonio da mettere a frutto. Il turismo lento in Italia corre mentre tra i punti per un rilancio del brand Italia col suo patrimonio culturale il Ministro Giorgetti indica anche la riscoperta di vecchi mestieri, l'artigianato e la sua bellezza alla quale far avvicinare i giovani».

Ad analizzare il focus della giornata sull'Economia della bellezza è stata Banca Ifis per cui il ruolo della cultura contribuisce al Pil per il 17.2%, di cui il 6% solo patrimonio culturale. 341mila imprese per un fatturato annuo di 682 miliardi di euro. La bellezza rappresenta una risorsa strategica per progettare il futuro ha spiegato Ernesto Furstenberg Fassio, vicepresidente di Banca Ifis. Una fotografia sul settore turistico arriva anche da Colaiacovo, Confindustria Alberghi, che ha raccontato le difficoltà. «Per qualche tempo ancora perché il nostro è stato un settore duramente colpito. È cresciuta però la domanda di un turismo culturale e consapevole». A farle eco Marina Lalli, Federturismo. «Resta la sofferenza ma la ripartenza passa da cultura, creatività e bellezza». Intervento finale a sorpresa di Luca Argentero che ha parlato di Città della Pieve, di cui è stato protagonista per uno spot, come «la mia città e che possa essere di ispirazione».

