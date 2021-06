TODI Giovedì 17 manifestazione con trentuno associazioni, per una città antifascista. Tutto ciò per testimoniare il mancato gradimento per la manifestazione Festival Todi Città del Libro, alla quale sia la Regione Umbria, sia il Comune di Todi hanno concesso patrocinio e sostegno nonostante le quasi 2000 firme di una petizione che ne chiedeva l'annullamento. «Scendiamo in piazza in nome della Costituzione», dicono alla Cgil, che tiene le fila del corposo gruppo delle associazioni che parteciperanno. «Nella città di Iacopone spiegano gli organizzatori motivando la loro contrarietà - dal 17 al 20 giugno, sfileranno esponenti di CasaPound, giornalisti e scrittori legati al mondo dell'estrema destra e dei sedicenti fascisti del terzo millennio, è per questo che quanti si battono ogni giorno per il rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani, non ci stanno e chiamano in piazza gli antifascisti e le antifasciste dell'Umbria». Poi l'invito per giovedì 17 alle ore 17 dove in piazza del Popolo sarà convocato un presidio per ribadire a gran voce che le istituzioni devono rispettare la Costituzione alla quale prestano giuramento.

