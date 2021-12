Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

CITTÀ CHE CAMBIA

Una revisione dei pannelli led previsti, con l'idea di digitalizzare un punto di grande transito per informare quante più persone possibile, e una spinta alla connessione wi-fi «per creare una più capillare copertura internet fruibile per i frequentatori della zona». Passa per alcuni aggiornamenti dei progetti previsti il rilancio di Fontivegge e dintorni, una fetta di città che nel corso del 2022 oramai alle porte, sarà ancora di più un grande cantiere. Alla battaglia per la sicurezza a suon di interventi delle forze dell'ordine e segnalazioni dei cittadini, si affianca l'opera di riqualificazione del territorio. Proprio in questi giorni il Comune ha annunciato il via libera in giunta al progetto esecutivo del nodo di scambio intermodale di Fontivegge. Una partita da 2,3 milioni (fondi Agenda Urbana) con un cofinanziamento di palazzo di Priori per 280mila euro. L'intervento prevede il completamento e la riqualificazione dell'area di via Fontivegge in relazione alla nuova piazza Vittorio Veneto (che sarà pedonalizzata) e al bus terminal minimetrò.

Ma il pacchetto per disegnare la nuova Fontivegge si compone anche di altri tasselli, come il capitolo Impianti WiFi, pannelli a led area fitness, passato per una revisione di quanto inizialmente previsto «tenendo conto dei lavori svolti, di quelli incorso e di esigenze sopraggiunte». Lo riporta una delibera di giunta, la 373, che per lo spiazzo del fronte stazione non prevede la presenza di piazzole fitness, che interesseranno invece la zona verde di piazza Nuova (piazza del Bacio), ma non solo.

«La scelta iniziale di installare nei parchi (Vittime delle Foibe e della Pescaia) sette pannelli a led, è ridondante rispetto alle reali esigenze verificate con l'apertura dei parchi». Saranno così 2 i pannelli led che saranno installati, più uno gigante «da collocare all'ingresso di tutta la zona oggetto di riqualificazione urbana» per rendere visibili a tutti «le informazioni relative alle attività del Comune». Il punto scelto è il sovrappasso pedonale di via Settevalli (zona Finanza). Il ponte del cavalcavia sarà rivestito con una maschera led wall su misura per parte dell'impalcato, mentre i due fianchi saranno rivestiti a parte. L'intera struttura sarà autoportante e diventerà uno strumento di informazione per ciascuna persone che passerà in quel punto in ingresso alla città.

Ma tornando alle novità per Fontivegge, l'ultia delibera annuncia anche l'incremento «degli access point, inizialmente previsti in numero di 43, a 54, per creare una più capillare copertura internet fruibile per i frequentatori della zona, fornendo così maggior continuità del segnale wi-fi». Così, chi sceglierà quell'area pe passeggiare e fare sport, avrà una copertura continua e potrà sfruttare al meglio anche una App dedicata. Riccardo Gasperini

